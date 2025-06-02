Україна

Підопічні Мельгоси провели матч за закритими дверима.

Молодіжна збірна України (U-21) у межах навчально-тренувального збору в Іспанії сьогодні вранці провела товариський поєдинок із місцевим ФК Мурсія (U-21).

Матч відбувся в Аліканте і став частиною підготовки до фінальної частини Євро-2025 (U-21). Наша команда здобула перемогу з рахунком 4:0, а забитими м'ячами відзначилися В'юнник, Волошин, Ванат і Велетень.

Генеральною ж репетицією перед фіналом європейської першості для підопічних Унаї Мельгоси стане товариський матч Іспанія (U-21) — Україна (U-21), який відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені Санто Домінго Стедіум.

А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).