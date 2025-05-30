Україна

Система VAR буде присутня на обох матчах.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі-відповіді плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2025/26.

Перший матч між Ворсклою та Кудрівкою обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему ВАР відповість Денис Шурман.

Другий поєдинок між Металістом 1925 та Лівим Берегом довірили Віталію Романову, якому із системою ВАР допоможе Олександр Омельченко.

УПЛ. Плей-оф. Матчі-відповіді (1 червня)

Ворскла — Кудрівка. Головний арбітр — Микола Балакін (Київська область), арбітр ВАР — Денис Шурман (Київська область)

Металіст 1925 — Лівий Берег. Головний арбітр — Віталій Романов (Дніпро), арбітр ВАР — Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Нагадаємо, у перших матчах Ворскла обіграла Кудрівку (2:1), а Лівий Берег поступився Металісту 1925 (0:1).