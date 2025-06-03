Україна

Київський клуб припинив співпрацю з харків’янами через неприйнятну поведінку вболівальників під час матчу за вихід в УПЛ

Київський Лівий Берег офіційно завершив співпрацю з харківським Металістом 1925, яка передбачала оренду столичного стадіону для проведення домашніх матчів команди з Харкова в сезоні-2024/25. Про це повідомляє ресурс Брутальний футбол, посилаючись на офіційну заяву клубу.

Лівий Берег не лише висловив обурення поведінкою вболівальників Металіста 1925, але й назвав подальшу співпрацю недоцільною через відсутність поваги та розуміння ситуації з боку гостей.

Причиною розриву став скандал під час матчу-відповіді плей-оф за право грати в УПЛ. Фанати харківського клубу дозволили собі принизливі вигуки на адресу опонентів, частина з яких звучала російською мовою.

Особливо обурило Лівий Берег те, що основу фан-сектора Металіста 1925 складали гравці молодіжної структури клубу.

Нагадаємо, Лівий Берег вилетів у Першу лігу, Металіст 1925 піднявся в УПЛ.