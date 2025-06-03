Україна

Синьо-жовті вирушили через Варшаву до Північної Америки, де дебютують у новому міжнародному змаганні.

Національна збірна України прибула до канадського Торонто, де візьме участь у турнірі Canadian Shield — першому в історії команди змаганні такого формату в Північній Америці.

Частина делегації розпочала подорож із Києва, добравшись потягом до Варшави. У столиці Польщі команда зібралася в повному складі й вирушила авіарейсом до Канади.

Офіційна заявка збірної України на турнір:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар)

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Олександр Зубков (Трабзонспор)

Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос)