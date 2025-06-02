Україна

Людмила Тельбух та її колеги розсудять гру Литва — Чорногорія в групі C4.

Українські арбітрині отримали призначення на матч жіночої Ліги націй-2025 у дивізіоні C. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, на поєдинку між національними збірними Литви та Чорногорії в групі C4 працюватиме українська суддівська бригада.

Головною арбітринею матчу, який відбудеться 3 червня в місті Друскінікай (Литва), стане Людмила Тельбух. Їй на лініях допомагатимуть асистентки Марина Стрілецька та Ірина Чайка. Четвертим арбітром призначено Крістіну Козорог.

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