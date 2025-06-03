Сьогодні, 3 червня, відбудеться матч шостого туру жіночої Ліги націй, у якому збірна України зіграє проти Хорватії.

Матч пройде у хорватському місті Карловац. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Хорватія — Україна:

Нагадаємо, минулого туру Україна обіграла Албанію (2:1), завдяки чому забезпечила собі місце в елітному дивізіоні Ліги націй.