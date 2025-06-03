Україна

Куцев і Заброда працюватимуть на поєдинках кваліфікації U-17 у Чорногорії.

Двоє українських арбітрів — Валентин Куцев і Клим Заброда — увійшли до списку офіційних осіб, які обслуговуватимуть матчі другого кваліфікаційного раунду юнацького чемпіонату Європи 2025 (U-17) у групі B3. Ігри цього мінітурніру проходитимуть у Чорногорії з 4 по 10 червня.

У стартовому матчі між Естонією та Чорногорією (4 червня) Куцев працюватиме асистентом арбітра, допомагаючи головному рефері Маріусу Хансену Гротту з Норвегії. У той самий час Заброда виконає роль четвертого арбітра.

10 червня в зустрічі між Чорногорією та Латвією відбудеться дебют Заброди як головного арбітра на турнірі, а Валентин Куцев допомагатиме йому з лінії.