Україна

Команда Сергія Реброва готується до товариського турніру Canadian Shield.

Збірна України провела своє перше тренування у канадському Торонто у рамках підготовки до товариського турніру Canadian Shield.

У режимі одноденних занять "синьо-жовті" відпрацьовуватимутьу всі неігрові дні свого перебування у Південній Америці.

Традиційно напередодні матчу відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва та одного із гравців команди. Вона пройде 6 червня о 23:30 за Києвом.

Нагадаємо, матч Канада — Україна відбудеться у суботу, 7 червня, о 22:30 за Києвом.

Такі ж заходи відбудуться напередодні матчу з Новою Зеландією, що відбудеться 11 червня, о 00:00 за Києвом.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал» Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос).

Раніше повідомлялося, що Дубінчак пропустить ігри збірної України через вітрянку.