Україна

Роман Яремчук поділився емоціями від збору національної команди у Канаді.

Нападник Олімпіакосу та збірної України Роман Яремчук прокоментував початок навчально-тренувального збору національної команди перед товариським турніром у Канаді.

"Дуже радий знову бути в збірній. Кожен виклик – це можливість, це новий шанс довести, що ти гідний цієї футболки.

Тут завжди особлива атмосфера: зустріч із хлопцями, тренування, розмови, жарти, але водночас – максимальна концентрація. Ми представляємо всю країну. І хоч це звучить банально – це справді велика честь і відповідальність.

Кожен з нас віддає себе на полі повністю. Бо за спиною мільйони, які чекають результату. Працюємо далі. Для себе, для команди, для України", — написав Яремчук у своєму Instagram.

Раніше повідомлялося, що збірна України провела перше тренування у Торонто.