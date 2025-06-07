Україна

Тренер відповів на питання журналістів.

Напередодні матчу товариського турніру з Канадою головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію, на якій розповів про кадровий вибір, експерименти зі складом та заявку на турнір.

Про кадровий вибір

"Щодо форвардів, ми розраховували на Данила Сікана, але, на жаль, в останній момент у нього виникли проблеми з паспортом. Посольство не встигло зробити, він хотів їхати. Через брак часу у нас не було можливості зробити документи для іншого гравця цієї позиції. Але, я вважаю, у нас є гравці, які можуть зіграти на позиції в атаці.

З приводу заявки, були декілька гравців, які звернулися до мене з проханням не викликати їх, тому що є пошкодження, потрібен час на відновлення. Це Миколенко, Довбик. Вони провели дуже важкий сезон. Для них важливо було залікувати свої травми.

З приводу Ярмоленка — я дуже поважаю Андрія. Вважаю, що він провів дуже гарний сезон. Йому 36 років, це товариський турнір, якби зараз була офіційна гра, його б сто відсотків викликали б до збірної. Тому будемо дивитись на наступні ігри. Я йому дав відпочити, як і Віталію Буяльському. Решта гравців тут. Впевнений, тих, кого викликали вперше до збірної — вони заслуговують на цей виклик. Я сказав їм, що важливо показувати таку гру не тільки у своїх командах, а закріпитись в першій команді країни та показувати таку ж гру, як в чемпіонаті України".

Про експерименти

"Подивимось. У нас є гравці з досвідом гри на цій позиції. Це не проблема. Вважаю, що ми повинні використати цей турнір для підготовки до дуже важливих матчів кваліфікації. Усі гравці, які викликані у збірну, — не було жодної відмови. Ніхто не казав, що втомився. Були травми, які дійсно треба було залікувати й через це гравці попросили мене. Але усі приїхали та готуються. Бачу дуже гарний настрій у хлопців, вони хочуть показати себе. Це стосується і гравців, які викликані вперше. Вони дійсно заслужили.

В цьому турнірі ніхто не зіграє всі 180 хвилин, всі отримають ігрову практику по 90 хвилин".

Про відбір до ЧС-2026

"Вважаю, що нам буде легше, адже більш-менш гравці будуть у тонусі. Якщо грати зараз офіційні матчі — дуже багато травм, дуже багато гравців, які дуже втомились. В Україні логістика зараз дуже важка. Тому вважаю, краще починати пізніше, коли наші гранди, хто пройде, сподіваюсь, будуть грати кваліфікацію в єврокубках. І розпочнуться майже всі чемпіонати. Саме тому вважаю, що пізніше буде краще розпочинати".

Про нові виклики у збірну

"Показувати стабільну гру — це дуже важливо. В мене немає критеріїв, що хтось мені подобається, а хтось — ні. Вважаю, дуже важливо, для того, щоб викликатись в національну збірну, потрібно показувати стабільно високий рівень гри.



На жаль, зараз ми не можемо використовувати гравців молодіжної збірної U-21. Ми бажаємо їм успіху. Вважаю, дуже важливо, щоб наша молодіжна команда поїхала основним складом на Євро. Будемо уважно слідкувати. У нас є ще надія на тих гравців, які зараз є в молодіжної збірної. Майже всі завершують свій період у молодіжці, і багато гравців будуть готові наступного сезону грати за першу команду", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що матч товариського турніру з Канадою відбудеться в Торонто на стадіоні BMO Field 7 червня (початок — о 22:30 за київським часом).