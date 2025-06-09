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Словенський хавбек згадав про період, коли йому довелося покинути київський клуб.

Вінгер Левадіакоса Беньямін Вербич розповів про те, як він залишив київське Динамо, коли розпочалася повномасштабна війна з рф.

"Насамперед, я дуже радий повернутися до ладу, виграти кілька ігор та забити кілька голів. Я дуже сумував за цим почуттям. Усі знають, що моя співпраця з Панатинаїкосом закінчилася. На той час я, по суті, сказав, що не повернуся до Греції. Тепер я зрозумів, що ніколи не слід говорити ніколи. Це було дуже гарне рішення – поїхати до Левадіакосу. Я знав, що чемпіонат, ситуація в Греції і моя дитина будуть мені близькі. Я щасливий повернутися до своєї рутини.

Переговори з Панатинаїкосом тривали дуже довго. Мені було дуже важко піти з київського Динамо — я провів там найкращі роки своєї футбольної кар'єри. Я залишився б, напевно, якби не війна. Але такою була ситуація, і незважаючи на те, що переговори тривали так довго, мені було легко прийняти рішення перейти до Панатинаїкосу.

Щоразу, коли згадую моменти війни, мене проймає тремтіння. Ти змушений залишити свій дім з одного дня на інший. Забираєш лише дитину й кілька найнеобхідніших речей, сідаєш у машину – і рятуєшся. Ти не знаєш, що станеться далі.

Ми не звикли до таких ситуацій. Люди нам казали, що росіяни наступають з одного боку чи з іншого. Ми виходили на дорогу й не знали, що нас там чекає, що може впасти нам на голову. Перші дні війни були дуже важкими. Я насамперед боявся за свою дитину, а вже потім – за себе. На щастя, знайшлися люди, які були готові допомогти, і нам вдалося втекти. Це було дуже важко.

Моїм партнерам по Динамо пощастило, бо знайшлося багато добровольців, які пішли на фронт, тож футболістів з команди не мобілізували. Але з іншого боку – забрали лікаря. Він мав іти допомагати, не міг відмовитись.

Найстрашніше для мене було те, що сім’ї моїх партнерів змушені були залишити свої домівки. Як ти скажеш це, наприклад, бабусі? Мої партнери дуже страждали, втрачали рідних. Нам казали, що все скоро закінчиться, але рішення й досі не знайдено. Це неймовірно.

Мені здається, що це було лише вчора. Я досі спілкуюся з друзями, які там грають. Їхні матчі іноді переносять або переривають через повітряні тривоги. Усі мусять бігти до укриттів. Але, як я вже казав, з часом звикаєш до всього.

Мірча Луческу? Нещодавно я розмовляв з його агентом і просив передати йому привіт від мене. Я чудово провів із ним час, він дуже любить футбол", — наводить слова Вербича Gazetta.gr.

Минулого сезону 31-річний словенець провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти. У першій половині сезону він провів лише одну гру, після чого був усунений у складі Панатінаїкоса.

Нагадаємо, Вербич виступав за Динамо з січня 2018 року до березня 2022 року. На його рахунку 121 матч, 37 голів та 12 гольових передач.