Україна

Фахівець підтвердив, що не працюватиме з полтавським клубом у наступному сезоні.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов залишить клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт полтавців, посилаючись на журналіста Владислава Власенка, якому про відставку повідомив сам тренер.

Наразі агент Максимова займається погодженням умов фінального розірвання контракту. Причиною відходу фахівця став невдалий результат команди в плей-оф за збереження місця в УПЛ.

Ворскла програла двоматчеве протистояння клубу з Першої ліги — Кудрівці. Після домашньої перемоги з рахунком 2:1 полтавці поступилися в гостях 0:1, а в серії пенальті драматично програли 3:4.

Нагадаємо, Максимов вдруге очолив полтавський клуб у жовтні 2024 року. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.