Україна

Тренер дав коментар після призначення.

Головний тренер криворізького Кривбасу, нідерландський фахівець Патрік ван Леувен дав перший коментар на новій посаді.

Про плани у новій команді

- Я хочу, щоб моя нова команда грала у гарний, атакувальний футбол. Для мене завжди було ключовим інтегрувати молодих футболістів у професійні команди та давати їм шанс. Говорив із президентом та генеральним директором Клубу. Планується підсилення – нові футболісти, які зроблять команду сильнішою.

Про можливості Кривбасу

- У Кривбасу хороша інфраструктура. Це чудова можливість для гравців прогресувати і досягати великих успіхів. Минулого сезону Кривбас грав у єврокубках – це показує, що українські команди мають потенціал.

Про Кривий Ріг і футбол

- Кривий Ріг — найдовше місто в Україні. Зараз знаю, що це місто, звідки багато воїнів, які зараз захищають Україну, щоб решта країни могла жити і розвиватися. Для мене футбол – це командна гра. Не один футболіст, а 11 на полі та 11 на лавці запасних. Ми маємо працювати разом – це колективна робота, — сказав ван Леувен.

Нагадаємо, що до цього ван Леувен працював у структурі донецького Шахтаря, луганської Зорі та харківського Металіста 1925.