Футболіст набрав 40% голосів.
Єгор Твердохліб, ФК Кривбас
09 червня 2025, 12:24
Півзахисника Кривбасу Єгора Твердохліба визнано найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками минулого сезону-2024/25.
У голосуванні серед вболівальників 24-річний українець набрав 40% голосів.
У боротьбі за нагороду Єгор випередив Андрія Кліщука (26%), Олександра Романчука (14%), Юрія Вакулка (7%), Дениса Кузика (4%), Івана Дібанго (3%), Даніеля Сосу (2%), Андрія Понедєльніка (1%), Хрвоє Іліча (1%) та Артура Микитишина (1%).
Минулого сезону Твердохліб провів 28 матчів, у яких забив 14 голів та віддав три гольові передачі.
За підсумками сезону Кривбас набрав 47 очок і посів п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Патрік ван Леувен — головний тренер Кривбасу.