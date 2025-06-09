Україна

Футболіст набрав 40% голосів.

Півзахисника Кривбасу Єгора Твердохліба визнано найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками минулого сезону-2024/25.

У голосуванні серед вболівальників 24-річний українець набрав 40% голосів.

У боротьбі за нагороду Єгор випередив Андрія Кліщука (26%), Олександра Романчука (14%), Юрія Вакулка (7%), Дениса Кузика (4%), Івана Дібанго (3%), Даніеля Сосу (2%), Андрія Понедєльніка (1%), Хрвоє Іліча (1%) та Артура Микитишина (1%).

Минулого сезону Твердохліб провів 28 матчів, у яких забив 14 голів та віддав три гольові передачі.

За підсумками сезону Кривбас набрав 47 очок і посів п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Патрік ван Леувен — головний тренер Кривбасу.