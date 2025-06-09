Україна

Клуб попрощався із захисником.

Кривбас оголосив про завершення співпраці з Володимиром Якімцем. Захисник захищав кольори криворізького клубу з серпня 2022 року, зігравши 19 матчів та відзначившись одним результативним пасом.

Протягом останніх двох сезонів Якімець боровся з важкою хворобою, яка, на жаль, не дозволила йому повернутися до повноцінних тренувань. Попри це, гравець залишався частиною команди, демонструючи силу духу та відданість футболу.

Клуб подякував Володимиру за роки вірності, терпіння та боротьби, побажавши йому наснаги й надалі залишатися прикладом незламності як для футболістів, так і для вболівальників.

Нагадаємо, сьогодні Кривбас очолив Патрік ван Леувен.