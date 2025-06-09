Україна

Клуб попрощався з Войцеховським, Шаповалом і Приходьком та подякував їм за внесок у дебютний сезон в УПЛ.

Лівий Берег оголосив про завершення співпраці з Владиславом Войцеховським, Владиславом Шаповалом і Клімом Приходьком. Усі троє гравців залишають команду після завершення строку дії контрактів.

32-річний вінгер Владислав Войцеховський приєднався до столичного клубу у 2023 році та став автором історичного першого гола команди у Першій лізі. У дебютному для "лелек" сезоні в УПЛ він провів 24 матчі, оформивши два асисти.

Оборонець Владислав Шаповал, який приєднався до команди влітку 2024 року, взяв участь у 22 поєдинках Прем’єр-ліги. А півзахисник Клім Приходько, який прийшов у той самий період, відзначився дебютним голом у матчі з Вересом та загалом провів 19 зустрічей.

Нагадаємо, Лівий Берег розірвав угоду з Металістом 1925 після скандалу з фанатами.