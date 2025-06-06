Наставник черкаської команди поділився своїми думками після призначення на посаду головного тренера.
Віталій Пономарьов (ліворуч), ФК ЛНЗ
06 червня 2025, 11:47
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував своє призначення на посаду наставника черкаської команди.
"Дуже приємно, що ЛНЗ зацікавилося нашим тренерським штабом, тому що це амбітний проєкт. Я вважаю, що ЛНЗ – це команда, яка може розвиватися, може претендувати на найвищі місця в чемпіонаті України.
Звичайно, хочеться вибудувати,не тільки команду, а і клуб, тому що хороша академія, яка розвивається, і щоб у нас дуже добре працювала вертикаль, починаючи від академії та закінчуючи основною командою.
Як виник варіант продовжити тренерську кар’єру саме в ЛНЗ? Просив мене генеральний директор Василь Васильович Каюк, я мав розмову з президентом клубу Віктором Дмитровичем. І мені дуже до вподоби було те, що я тільки що сказав – що в клубу є бачення, є певна стратегія, клуб хоче рухатися по цій стратегії, починаючи від дитячо-юнацького футболу, закінчуючи основною командою.
На мою думку, дуже складно командам, які не мають міцного фундаменту. В першу чергу дитячо-юнацький футбол – це міцний фундамент, і треба все вибудовувати поступово. Тому що можна один рік потрапити в єврокубки і на наступний рік не мати команди – є приклади в нашому чемпіонаті. Тому я вважаю, що це дуже правильна стратегія. І це дуже багато роботи, це не є короткострокова стратегія, на це потрібен час. Але я вважаю, що ця стратегія має майбутнє.
Ми вже потрохи працюємо – я, тренерський штаб. Я вже тільки що сказав, що потрібно дуже детально проаналізувати попередню роботу. Звичайно, в попередників було дуже багато позитивних моментів, але треба дуже детально проаналізувати, починаючи, ще раз кажу, з усієї структури. І основну команду, і футболісти, які будуть підходити під нашу модель гри, будуть виконувати наші вимоги тренерського штабу.
Роботи дуже багато. І, звичайно, хочеться, щоб у цьому сезоні і команда U-19 була набагато потужнішою, ніж у попередньому, щоб ми могли залучати з цієї команди в основну молодих футболістів. Якщо в нас не буде конкурентної команди U-19 – звичайно, це буде складно зробити, тому ми повинні на це також звертати увагу. Дуже великий обсяг роботи, але я вважаю, що в моєму попередньому клубі, який мені багато як тренеру дав, ми будували таку систему – вважаю, що вона добре спрацювала. Тому я вважаю, що ми маємо всі можливості, щоб це втілити в життя.
Мій тренерський штаб? Тренери, які зі мною працювали в Руху. Це Геннадій Щекотилін, який також пройшов досить довгий шлях з дитячо-юнацького футболу в дорослий, він помічником моїм буде. Іван Шуга, який зі мною працює, починаючи з Руха U-19. Андрій Радь – тренер воротарів. Мар’ян Шевчук – тренер-аналітик. Віталій Романюк – тренер з фізпідготовки", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.
За підсумками сезону ЛНЗ посів 12 місце та зберіг своє місце в УПЛ на сезон-2025/26.