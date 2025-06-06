Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після призначення на посаду головного тренера.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував своє призначення на посаду наставника черкаської команди.

"Дуже приємно, що ЛНЗ зацікавилося нашим тренерським штабом, тому що це амбітний проєкт. Я вважаю, що ЛНЗ – це команда, яка може розвиватися, може претендувати на найвищі місця в чемпіонаті України.

Звичайно, хочеться вибудувати,не тільки команду, а і клуб, тому що хороша академія, яка розвивається, і щоб у нас дуже добре працювала вертикаль, починаючи від академії та закінчуючи основною командою.

Як виник варіант продовжити тренерську кар’єру саме в ЛНЗ? Просив мене генеральний директор Василь Васильович Каюк, я мав розмову з президентом клубу Віктором Дмитровичем. І мені дуже до вподоби було те, що я тільки що сказав – що в клубу є бачення, є певна стратегія, клуб хоче рухатися по цій стратегії, починаючи від дитячо-юнацького футболу, закінчуючи основною командою.

На мою думку, дуже складно командам, які не мають міцного фундаменту. В першу чергу дитячо-юнацький футбол – це міцний фундамент, і треба все вибудовувати поступово. Тому що можна один рік потрапити в єврокубки і на наступний рік не мати команди – є приклади в нашому чемпіонаті. Тому я вважаю, що це дуже правильна стратегія. І це дуже багато роботи, це не є короткострокова стратегія, на це потрібен час. Але я вважаю, що ця стратегія має майбутнє.

Ми вже потрохи працюємо – я, тренерський штаб. Я вже тільки що сказав, що потрібно дуже детально проаналізувати попередню роботу. Звичайно, в попередників було дуже багато позитивних моментів, але треба дуже детально проаналізувати, починаючи, ще раз кажу, з усієї структури. І основну команду, і футболісти, які будуть підходити під нашу модель гри, будуть виконувати наші вимоги тренерського штабу.

Роботи дуже багато. І, звичайно, хочеться, щоб у цьому сезоні і команда U-19 була набагато потужнішою, ніж у попередньому, щоб ми могли залучати з цієї команди в основну молодих футболістів. Якщо в нас не буде конкурентної команди U-19 – звичайно, це буде складно зробити, тому ми повинні на це також звертати увагу. Дуже великий обсяг роботи, але я вважаю, що в моєму попередньому клубі, який мені багато як тренеру дав, ми будували таку систему – вважаю, що вона добре спрацювала. Тому я вважаю, що ми маємо всі можливості, щоб це втілити в життя.

Мій тренерський штаб? Тренери, які зі мною працювали в Руху. Це Геннадій Щекотилін, який також пройшов досить довгий шлях з дитячо-юнацького футболу в дорослий, він помічником моїм буде. Іван Шуга, який зі мною працює, починаючи з Руха U-19. Андрій Радь – тренер воротарів. Мар’ян Шевчук – тренер-аналітик. Віталій Романюк – тренер з фізпідготовки", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

За підсумками сезону ЛНЗ посів 12 місце та зберіг своє місце в УПЛ на сезон-2025/26.