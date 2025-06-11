Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Canadian Shield, що відбувся 11 червня 2025 року.

Національна збірна України у другому матчі напівтовариського турніру Canadian Shield обіграла Нову Зеландію (2:1).

Команда Сергія Реброва активно провела перший тайм, проте за його підсумками так і не розпечатала ворота суперників.

Зробити це вдалось невдовзі поперерві, проте одразу ж Нова Зеландія відігралась за рахунок стандарту.

Утім, перемога від "синьо-жовтих" нікуди не поділась — зіграли заміни дебютанта Олександра Мартинюка, який асистував Олександру Зінченку, який тоді теж тільки-но з’явився на полі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нова Зеландія — Україна в рамках Canadian Shield:

Нова Зеландія — Україна 1:2

Голи: Стаменич, 59 — Гуцуляк, 54, Зінченко, 75

Нова Зеландія: Крокомб — Боксолл, Сурман, Біндон (де Вріс, 81), Какаче — Стаменич (Елліот, 81), Белл — Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Вейн (Барбарусес, 66) — Сінгх (Руфер, 73).

Україна: Лунін — Тимчик, Чеберко (Таловєров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) — Піхальонок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зінченко, 74), Назарина — Зубков (Циганков, 74), Гуцуляк, Кабаєв (Яремчук, 66).

Попередження: Белл, Біндон, Какаче — Циганков, Тимчик, Яремчук