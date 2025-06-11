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Керманич України прокоментував перемогу над Новою Зеландією.

Національна збірна України обіграла Нову Зеландію у другому матчі напівтовариського турніру Canadian Shield.

Нова Зеландія — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу Canadian Shield

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував виступ власної команди.

"Упевненість у захисті — це було дуже важливо для нас сьогодні. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж у першому матчі.

Але, як я казав раніше, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але, на жаль, їх не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше. 17 ударів було за гру. Думаю, що це досить багато, щоб забити два й більше м’ячів.

На цьому зборі ми дивились на нових гравців, яких викликали. Я дуже задоволений грою тих виконавців, які проводили перший поєдинок. Ми їх привітали і сподіваємось, що таку саму стабільну гру вони показуватимуть і надалі.

Будь-яка товариська гра допомагає. Коли збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги у клубах зовсім інші, ніж у національній команді. Набагато краще, якби ми збирались більше, але зараз такий календар. І я задоволений, що в нас є такі ігри.

Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? У нас не було багато команд, які нам пропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це дуже корисно для нас і що це дуже важлива перевірка перед поєдинками кваліфікації чемпіонату світу.

Після першої гри, із Канадою, я не можу сказати, що я був незадоволений гравцями. Я був незадоволений тими вирішальними помилками, які ми зробили. Я дивлюсь на статистику. Більшість дуже важливих компонентів ми виграли в Канади, але програли матч — пропустили чотири голи. Ось чому я був настільки засмучений. Але я думаю, що гравці намагалися зробити все можливе. Просто вирішальні помилки, яких ми припустилися, змінили гру.

У матчі з Новою Зеландією нам було важливо сконцентруватись на захисних діях. Важливо було зберегти власні ворота недоторканими. На жаль, ми пропустили один гол, але, як на мене, зіграли сконцентровано в захисті, що важливо, і створили багато моментів, щоб виграти поєдинок.

Нам було дуже приємно грати в Канаді. Навіть коли ми сьогодні пішли на прогулянку, багато українців нас вітали. Це дуже приємно. І ті глядачі, які прийшли на стадіон, нас підтримали й у грі з Канадою, ми дуже вдячні.

Я вже казав — ці матчі дуже корисні для нас. Три місяці ми не збирались, але тут особливі поєдинки, адже ми відчували підтримку української громади.

Михайло Мудрик? Це дійсно дуже важливий гравець, він — важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно дуже нам допомагає. На жаль, зараз ми не можемо його використовувати, але сподіваємось, що він повернеться до національної збірної та, звичайно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його.

Щодо 2006 року, то для мене це різний час, різні команди. Я не можу порівнювати і себе, адже тоді я був гравцем, а зараз я тренер. Можу запевнити, усі хлопці приїжджають у збірну з великим бажанням і викладаються на повну. Навіть зараз, після завершення сезону, коли довелось летіти через Атлантику, усі розуміють, наскільки важливі подібні матчі, важливо грати за Україну. Важливо також для української діаспори, що національна збірна України вперше приїхала до Канади.

Те саме, що я казав про Мудрика, можу сказати й про Забарного. Він — справжній професіонал, який заслуговує грати всі матчі. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: "Як ти почуваєшся?" Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Це професіонал і дуже порядна людина.

Я дуже часто з ним розмовляю — він дійсно переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі, грає на максимумі. І сьогодні, і проти Канади він був одним із найкращих", — заявив український фахівець.

У підсумку Україна фінішувала другою на Canadian Shield, тоді як перемогу здобули господарі змагань.