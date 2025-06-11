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Керманич збірної України підбив підсумки товариського турніру Canadian Shield.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на своїй сторінці в Instagram прокоментував участь "синьо-жовтих" у товариському турнірі Canadian Shield.

Нова Зеландія — Україна 1:2 Відео голів та огляд матчу 11.06.2025

Після поразки від Канади в результативному протистоянні (2:4) українці попрощалися з Торонто впоравшись із новозеландцями.

"Завершуємо наш літній збір та виступ у першому Canadian Shield.

Першочергово, ці два матчі в рамках турніру допомогли нам залучити та надати ігрову практику великій кількості гравців та продовжити збирати важливий досвід разом перед початком осінньої кваліфікації до чемпіонату світу.

Протягом нашого перебування в Торонто, вважаю дуже корисними всі ініціативи організовані та здійснені завдяки УАФ в плані зближення частину українського футболу та гравців с українською діаспорою в Канаді, що є теж не менш важливо.

Дякую всім гравцям, які після довгого сезону, котрий для багатьох із них був дуже насичений в плані кількості матчів та далеких переїздів, взяли участь в цьому зборі.

Вчора вони також нагадали світу про щоденні страждання українського народу від обстрілів та атак на мирне населення з боку росії, на фоні масової атаки на Київ у ніч перед вчорашньою грою.

На жаль, навіть після більше ніж трьох років з початку повномасштабного вторгнення, не зменшується нелюдяність та жорстокість зі сторони агресора до наших людей, як і потреба висвітлювати це всій футбольній спільноті", — написав спеціаліст.

Нагадаємо, у березні став відомий календар матчів збірної України у відборі чемпіонату світу-2026.