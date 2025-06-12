Україна

Колишній воротар Шахтаря та збірної України продовжує шлях у футболі вже в ролі наставника.

Ексголкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов отримав тренерську ліцензію категорії А — про це 40-річний спеціаліст повідомив у соцмережах. Таким чином, колишній футболіст став ще ближчим до здобуття найвищої тренерської категорії — Pro.

Після завершення професійної кар’єри у 2023 році Пятов не полишив футбол. Він приєднався до тренерського штабу Шахтаря, де опікується розвитком воротарів. Нова ліцензія дозволяє йому виконувати ширший спектр обов’язків у підготовці команд високого рівня.

"Воротар – це завжди про відповідальність, характер і усвідомлений вибір.

Ще один крок уперед: тепер маю офіційну ліцензію категорії А. Продовжую вкладати свій досвід та знання у розвиток майбутнього українських голкіперів", – написав Пятов.

За свою ігрову кар’єру Пятов провів 16 сезонів у складі Шахтаря, став багаторазовим чемпіоном України та зіграв понад 100 матчів за національну збірну.