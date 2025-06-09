Італія

Сума трансферу становитиме близько 25 мільйонів євро.

Півзахисник загребського Динамо Мартін Батуріна може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного хорвата зацікавлений Комо, який дуже близький до домовленості з хорватським клубом. Сума трансферу становитиме близько 25 мільйонів євро.

Також наголошується, що керівництво італійського клубу вже погодило особистий контракт з футболістом, який буде розрахований до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Батуріна провів 45 матчів, у яких забив шість голів та віддав 13 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Комо викупив захисника Барселони.