У львівському клубі не розглядали інших кандидатів — спортивний директор Володимир Лапіцький розповів, чому саме Федик отримав призначення.
Лапіцький та Федик, Рух
12 червня 2025, 15:52
Львівський Рух офіційно призначив Івана Федика головним тренером першої команди, замінивши Віталія Пономарьова, який залишив посаду. Спортивний директор клубу Володимир Лапіцький розкрив, що вибір нового наставника був очевидним — альтернатив у керівництва навіть не виникало.
"Рух завжди давав можливість дебютувати в УПЛ своїм вихованцям, аби вони проявили себе на цьому рівні, робили свої помилки, прогресували та ставали професіоналами. Ми завжди віримо у свої кадри. Це ж стосується і тренерів, які тривалий час працюють в клубі, в тому числі й Івана Федика.
У попередній кампанії під керівництвом Івана Зеноновича Рух-2 з юними футболістами показав чудові результати в Другій лізі. Федик давно працює в клубі та чудово знайомий зі всіма футболістами, починаючи від першої команди, й закінчуючи вихованцями академії. Він не матиме жодних проблем з комунікацією навіть з легіонерами, адже знає багато мов і тому не матиме мовного бар'єра з ними.
Враховуючи всі ці фактори, ні засновник, ні менеджмент клубу не розглядали інші кандидатури на посаду головного тренера Руха – Іван Федик одразу був фаворитом на це місце, як тільки було вирішено, що Віталій Пономарьов покине клуб", – сказав Лапіцький.
За підсумками сезону Рух посів восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.