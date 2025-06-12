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У львівському клубі не розглядали інших кандидатів — спортивний директор Володимир Лапіцький розповів, чому саме Федик отримав призначення.

Львівський Рух офіційно призначив Івана Федика головним тренером першої команди, замінивши Віталія Пономарьова, який залишив посаду. Спортивний директор клубу Володимир Лапіцький розкрив, що вибір нового наставника був очевидним — альтернатив у керівництва навіть не виникало.

"Рух завжди давав можливість дебютувати в УПЛ своїм вихованцям, аби вони проявили себе на цьому рівні, робили свої помилки, прогресували та ставали професіоналами. Ми завжди віримо у свої кадри. Це ж стосується і тренерів, які тривалий час працюють в клубі, в тому числі й Івана Федика.

У попередній кампанії під керівництвом Івана Зеноновича Рух-2 з юними футболістами показав чудові результати в Другій лізі. Федик давно працює в клубі та чудово знайомий зі всіма футболістами, починаючи від першої команди, й закінчуючи вихованцями академії. Він не матиме жодних проблем з комунікацією навіть з легіонерами, адже знає багато мов і тому не матиме мовного бар'єра з ними.

Враховуючи всі ці фактори, ні засновник, ні менеджмент клубу не розглядали інші кандидатури на посаду головного тренера Руха – Іван Федик одразу був фаворитом на це місце, як тільки було вирішено, що Віталій Пономарьов покине клуб", – сказав Лапіцький.

За підсумками сезону Рух посів восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.