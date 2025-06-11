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Іван Федик розповів про цілі, які ставить перед ним керівництво клубу.

Новий головний тренер Руху Іван Федик прокоментував своє призначення у львівському клубі.

"Відчуття дуже приємні. Вдячний керівництву клубу за довіру. Це для мене дійсно новий виклик. Зробимо все, щоб молоді футболісти прогресували і виходили на новий рівень.

Моїми першими помічниками будуть Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк. Тренером воротарів буде Андрій Ковтун. З цими фахівцями ми працювали в минулому сезоні у команді Рух-2. Також до нас приєднається тренер з фізпідготовки Олег Кононихін, який раніше працював з командою U-19. Водночас у тренерському штабі залишиться відеоаналітик Віктор Чижик.

Я вже працював з багатьма футболістами, які є в команді. Хтось при мені дебютував в УПЛ, хтось постійно тренувався з нами ще три роки тому. Тоді вони були дуже молодими. Приємно, що той фундамент який ми заклали, зараз дає результат і багато з футболістів захищають кольори в тому числі й національних збірних України.

Це важливо, бо майже всі знають наші вимоги і принципи. Розуміють атакувальний футбол, який ми прагнемо демонструвати. Також окремі гравці, які непогано себе проявили в Русі-2, отримають можливість себе показати на зборах з основною командою.

Цілі та завдання від керівництва клубу? Основне наше завдання – вивести молодих футболістів на новий рівень. Допомогти їм максимально розкрити свій потенціал. Демонструвати атакувальний футбол, який базується на контролі м’яча та швидких перехідних фазах, а також здобувати позитивний результат в кожній грі.

23 червня команда збереться на базі та почне тренуватись в дворазовому режимі. Плануємо зіграти дев'ять спарингів. Майже всі контрольні матчі вже сплановані. Залишається узгодити певні деталі, після чого клуб повідомить про майбутніх суперників на своїх інформаційних ресурсах.

Кадрова ситуація у команді? У футболі завжди потрібне підсилення. Трансфери будуть, якщо в клубі на ту чи іншу позицію буде дуже потрібен гравець. Втім наразі Рух робить ставку на молодих футболістів Академії.

Я вважаю, що для того, щоб грати в основній команді треба це заслужити. Штучно ми цього робити не будемо. Футболіст повинен своєю роботою в команді U-19 чи U-17 доводити щодня, що заслуговує на право тренуватись чи зіграти за основну команду. Але вектор довіри і в клубу, і в тренерського штабу молодим гравцям академії буде пріоритетним. З нами проведуть збори футболісти як Руху U-19, так і вихованці молодших категорій Академії, які зможуть себе проявити на тренуваннях.

Збори це завжди важка фізична праця. Але не варто забувати, що також треба награвати склад і якщо ми говоримо про атакувальний футбол, то він вимагає більше роботи з точки зору розуміння гри. Тому роботи багато і від того, як ми підготуємось на зборах, буде залежати наша гра в чемпіонаті", — наводить слова Федика прес-служба клубу.

За підсумками сезону Рух посів восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.