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Півзахисник збірної України відзначив неймовірну атмосферу та підтримку в Торонто.

Футболіст національної збірної України Владислав Кабаєв розповів про незабутні емоції, які отримав під час перебування в Канаді, де "синьо-жовті" брали участь у турнірі Canadian Shield. Гравець поділився своїми думками у соціальних мережах.

"Торонто здивувало своєю атмосферою: вулиці, де звучала українська мова, усмішки людей, які підходили просто підтримати та подякувати нам за гру, і діти, які просили сфотографуватись. У ці моменти розумієш: футбол — це набагато більше, ніж просто гра. Ця подорож до Торонто — це щось особливе. Атмосфера, підтримка, люди з українськими прапорами… Це не просто матчі — це відчуття єдності далеко від дому. Дякую, Торонто, за емоції", — написав Кабаєв.

Нагадаємо, Владислав узяв участь у двох поєдинках збірної України в межах турніру: вийшов на заміну наприкінці матчу з Канадою, а проти Нової Зеландії стартував із перших хвилин та був замінений у другому таймі.