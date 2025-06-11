Україна

Наставник новозеландців поділився своїми думками після гри з Україною.

Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі турніру Canadian Shield проти України (1:2).

"Ці ігри для нас дуже корисні, тому що до цього ми не брали участі в достатній кількості поєдинків. Наша команда і гравці не брали участі в достатній кількості таких ігор, щоб по-справжньому це відчути, але в останніх двох іграх, я відчуваю, що вони це відчули. Вони відчули необхідний рівень.

Гравці досить добре виступили в обох матчах, і тепер ми можемо рухатися вперед, знаючи, що є деякі речі, які потрібно покращити, але є й такі, які ми зробили дійсно добре", — наводить слова Бейзлі прес-служба Футбольної асоціації Нової Зеландії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нова Зеландія — Україна.