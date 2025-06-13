Україна

Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з півзахисником Ігорем Мединським.

Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, Мединський виступає у складі "пивоварів" з літа 2018 року з перервою в один рік, коли він виступав за чеський Карловац у сезоні-2022/23.

Минулого сезону Мединський провів 16 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

За підсумками сезону Оболонь посіла 11 місце в УПЛ, після чого попрощалася з головним тренером.