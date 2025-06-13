Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року.
Ігор Мединський, ФК Оболонь
13 червня 2025, 09:21
Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з півзахисником Ігорем Мединським.
Нова угода з 32-річним українцем розрахована до літа 2026 року.
Нагадаємо, Мединський виступає у складі "пивоварів" з літа 2018 року з перервою в один рік, коли він виступав за чеський Карловац у сезоні-2022/23.
Минулого сезону Мединський провів 16 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.
За підсумками сезону Оболонь посіла 11 місце в УПЛ, після чого попрощалася з головним тренером.