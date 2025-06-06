Україна

Президент київського клубу підтвердив зміну на тренерському містку та озвучив плани на майбутнє.

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко вирішив завершити роботу з київським клубом за власною ініціативою. Як повідомив президент Оболоні Олександр Слободян, наставник звернувся до керівництва з проханням відпустити його до іншого клубу.

Клуб не став наполягати на виконанні умов трирічного контракту. Разом із Шищенком команду також покидають його помічники — Микола Гібалюк та Артем Кичак.

"Декілька днів тому до керівництва клубу звернувся головний тренер Сергій Шищенко. Він попросив відпустити його в інший футбольний клуб — можливо, у перспективний проєкт команди Першої ліги — ФК Буковина. Ми не стали наполягати на відпрацюванні трирічного контракту. Особисто я подякував Сергію Юрійовичу за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар’єрі", — сказав функціонер.

Нагадаємо, під керівництвом Шищенка Оболонь завершила сезон-2024/25 на 11-му місці УПЛ, набравши 32 очки та зберігши прописку в елітному дивізіоні.