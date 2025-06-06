Україна

Ще один клуб УПЛ залишився без головного тренера після закінчення сезону.

Столична Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Сергія Шищенка.

Угода з 49-річним українським фахівцем була розірвана за взаємною згодою сторін. Це рішення набуде чинності з 16 червня 2025 року.

Обов'язки головного тренера київської команди виконуватиме Олександр Антоненко.

Шищенко очолив "пивоварів" у вересні 2024 року. За цей час команда провела 25 матчів, з яких вісім перемог, сім нічиїх та десять поразок.

За підсумками сезону Оболонь зберегла прописку до УПЛ, посівши 11 місце.

Додамо, що у міжсезоння вже шість команд змінили чи звільнили головних тренерів – Шахтар, ЛНЗ, Кривбас, Олександрія, Полісся та Рух. Вчора колишній наставник Руху Віталій Пономарьов очолив ЛНЗ.