Україна

Ефектний удар українця увійшов до четвірки номінантів першого туру молодіжного чемпіонату Європи.

Попри драматичну розв’язку першого матчу молодіжної збірної України на Євро-2025, виступ Максима Брагару подарував привід для позитиву. Один із голів українського півзахисника потрапив до переліку найкращих м'ячів першого туру за версією УЄФА.

На 78-й хвилині поєдинку Брагару чудово приклався до м’яча з лінії штрафного майданчика, скерувавши його дугою в дальній кут. Цей удар вивів Україну вперед з рахунком 2:1, однак втримати перевагу команді не вдалося — Данія зуміла відповісти своїм голом.

Окрім українського гравця, УЄФА також відзначив Томмазо Бальданці (Італія), Самюеля Копашека (Словаччина) та Даниєля Філу (Чехія). Саме між цими чотирма номінантами відбувається голосування за найкращий гол першого туру.

Проголосувати за фаворита можна на офіційному сайті УЄФА.