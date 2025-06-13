Данці здобули вольову перемогу.
Збірна Данії U-21 - Getty Images
13 червня 2025, 10:42
Вінгер збірної Данії U-21 Ісак Єнсен підкреслив, що головним у перемозі над Україною U-21 в матчі групового етапу Євро-2025 став факт здобуття трьох очок у поєдинку.
"Задоволені тим, що взяли три очки. Це єдине, що має значення.
Чи здивувала Україна? Так. Розуміли, що гра буде важкою, що Україна — сильний суперник. Але ми зосередилися на своїй грі. Так, ми трохи повільно розпочали матч, але у підсумку здобули три очки й раді цьому.
Продемонстрували гарний характер [відігравшись з 1:2]. Двічі повернулися в гру і, як я вже сказав, раді здобутим трьом очкам", — сказав Єнсен.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.