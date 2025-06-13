Україна

Данці здобули вольову перемогу.

Вінгер збірної Данії U-21 Ісак Єнсен підкреслив, що головним у перемозі над Україною U-21 в матчі групового етапу Євро-2025 став факт здобуття трьох очок у поєдинку.

"Задоволені тим, що взяли три очки. Це єдине, що має значення.

Чи здивувала Україна? Так. Розуміли, що гра буде важкою, що Україна — сильний суперник. Але ми зосередилися на своїй грі. Так, ми трохи повільно розпочали матч, але у підсумку здобули три очки й раді цьому.

Продемонстрували гарний характер [відігравшись з 1:2]. Двічі повернулися в гру і, як я вже сказав, раді здобутим трьом очкам", — сказав Єнсен.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.