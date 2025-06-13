U-21

Український хавбек поділився своїми думками після гри з Данією.

Півзахисник молодіжної збірної України Володимир Бражко прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі групового етапу Євро-2025 проти Данії (2:3).

"Чесно кажучи, нема чого сказати — ми програли. Я думаю, що ми добре грали в першому таймі, але в другому Данія виглядала краще за нас.

У нас було багато моментів, але ми не змогли їх реалізувати. Данія була кращою у другому таймі. Вони забили три голи і виграли матч, тож вітаю їх.

Я дуже пишаюся капітанською пов'язкою. Ми хочемо грати за нашу країну. Ми хочемо вигравати для нашого народу, і ми побачимо, чи вийде це зробити", — наводить слова Бражка прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.