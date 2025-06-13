Україна

Тренер відхрещується від трансферів.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про можливі трансфери в літнє міжсезоння.

"Можливі трансфери турецьких футболістів? Річ у тім, що в Туреччині багато перспективних гравців, але зараз, на початку тренувального збору в Шахтарі 32 відмінні футболісти, включно з воротарями. Тож я вважаю, що в нас є певний рівень. Але побачимо під час тренувань. Я вірю, як і Сергій та Дарійо, що в клубі є хороша пам’ять і культура. Якщо нам щось потрібно, ми збираємося разом із нашим штабом, Дарійо, Сергієм і президентом. Тож якщо виникає потреба, ми це обговорюємо. Але зараз я бачу дуже хороший і талановитий склад.



Яку позицію ви хотіли б посилити? Думаю, що наразі нам нічого не потрібно, та коли почнемо тренування, якщо я побачу необхідність, ми зможемо зробити підсилення. Цій команді ще потрібно більше працювати над захисними діями. Коли твій захист надійний, це може перетворити погану гру на хорошу. Енергія приходить від захисту. Тож нам потрібно більше бігати, діяти ефективніше й залишатися міцними в обороні. Поки що підсилення не потрібне, але побачимо під час тренувань. Я довіряю своїм гравцям більше, ніж вони самі вважають", — сказав Туран.

Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.