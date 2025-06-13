Україна

Тренер "гірників" висловився про керівництво клубу.

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про спілкування з керівництвом донецького клубу.

"Чи розмовляв з Рінатом Ахметовим? Ще ні. Думаю, поспілкуємося на тренувальному зборі, передсезонному тренувальному зборі. Але що добре тут, коли організація клубу на сто відсотків хороша, – тобі не потрібно щодня розмовляти з президентом. Тому, гадаю, що ми поговоримо з ним після досягнень, перемог і трофеїв, які здобудемо.

Я хочу підкреслити, що, починаючи із Дарійо, пана Палкіна, вас, які є тут у мене вдома, усіх груп команди у WhatsApp, які ви створили, я відчуваю любов. Якщо ми любимо те, що робимо, ми досягнемо великих результатів. Тому я дуже щасливий бути у Шахтарі.



Містер Палкін – справжній джентльмен. Я повинен підкреслити це. Я був вражений ним, як людиною. Але спочатку Сальваторе був у контакті з нами, головний скаут. Ми з ним говорили про футбол, він мені дуже подобається. Дарійо, ми грали один проти одного, коли були професійними футболістами. Я був лівим захисником, а він – правим. У матчах Хорватії й Туреччини ми зіграли багато разів, вигравали, програвали. Але, що важливо, ми розмовляли з ним про футбол.

Але найважливіші – це гравці, ви знаєте. Тож, якщо ми передамо це відчуття, я вірю, що все буде добре. Ми внесемо зміни, корективи через моє бачення, щоб футбол Шахтаря став іще більш привабливим та переможним. Можливо, спочатку це буде важко, але згодом… Ми маємо великі мрії і разом їх досягнемо", — сказав Туран.

Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.