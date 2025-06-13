Україна

Тренер окреслив цілі як короткострокові, так і довгострокові.

Новий керманич Шахтаря Арда Туран озвучив цілі команди на найближчий час.

"Моя перша мета, безперечно, – знову стати чемпіоном України. Це наша перша мета, а в короткостроковій перспективі – грати у Європі матчі, що мають у назві слово фінал, як-от чвертьфінал, півфінал або фінал. Не знаю.

Але ми маємо докласти зусиль, щоб цього досягти. Ми гратимемо в третій зоні, контролюватимемо гру, володітимемо м’ячем. Я вірю, що мій стиль і моя ідея краще передаються гравцям, коли ми володіємо м’ячем.

Коли ти володієш м’ячем, ти можеш будувати гру за своєю стратегією, а в довгостроковій перспективі – чому б не виграти в Лізі Європи, а може, і в Лізі чемпіонів, можливо, у чвертьфіналі, півфіналі. Знайти шлях до Суперкубка. Тож усе можливо", — вважає Туран.

У сезоні-2024/25 Шахтар фінішував на третьому місці УПЛ та виграв Кубок України.