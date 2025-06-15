Україна

Найбільше дублів у футболістів донецького Шахтаря.

В минулому сезоні української Прем'єр-ліги було зафіксовано 28 дублів від гравців 11 клубів УПЛ.

При цьому господарі поля оформили 16 дублів, а ще 12 – гості.

Найбільше дублів на рахунку донецького Шахтаря – сім, за яким йдуть гравці київського Динамо та Олександрії – по чотири.

Найбільше дублів із гравців на рахунку нападника Динамо Владислава Ваната — три, який став найкращим бомбардиром УПЛ.

За кількістю дублів сезон-2024/25 посів третє місце у рейтингу найменших врожайних на дублі серед усіх 34 сезонів УПЛ. Менше було лише у сезонах-2016/17 (23) та 1992 році (24).

За всю історію УПЛ у матчах було оформлено 1507 дублів – найбільше від Динамо (224) та Шахтаря (216).

Рекорд за кількістю дублів належить вінгеру Динамо Андрію Ярмоленко, на рахунку якого 19 дублів. За ним йдуть Сергій Ребров, Марко Девіч, Євген Селезньов та Олександр Гладкий – по 18.

Також наголошується, що на рахунку українських гравців 1068 дублів, а у легіонерів – 439.

Нагадаємо, Динамо став чемпіоном УПЛ у сезоні-2024/25, випередивши Олександрію та Шахтар.

Раніше повідомлялося, що Рибка завершив професійну кар’єру.