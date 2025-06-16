Україна

Львівський клуб стартує на зборах 23 червня і проведе серію спарингів проти суперників з України та Польщі.

Львівський Рух оголосив програму літнього міжсезоння: команда Івана Федика розпочне підготовку до нового сезону вже 23 червня на клубній базі.

Перший контрольний матч "жовто-чорні" проведуть 28 червня проти першолігового Агробізнеса. Загалом Рух запланував вісім спарингів. Суперниками будуть клуби з УПЛ, Першої та Другої ліг України, а також польська Сталь.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 львів’яни фінішували восьмими в чемпіонаті УПЛ, здобувши 38 очок у 30 турах. У Кубку України команда дійшла до чвертьфінальної стадії.