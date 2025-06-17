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Після майже тритижневої паузи гравці пройшли медогляд і розпочали підготовку до нового сезону вже під керівництвом Патріка ван Леувена.

У понеділок, 16 червня, футболісти Кривбасу зібралися після літньої перерви — команда офіційно розпочала підготовку до нового сезону. Як повідомила пресслужба клубу, гравці повернулися з відпустки і вже проходять поглиблений медичний огляд.

"Літні канікули головної команди тривали майже три тижні. За цей час гравці та тренери встигли відпочити після напруженого сезону і повертаються до роботи з новими силами", — зазначили в Кривбасі.

Після завершення обов’язкових процедур команда розпочне втягувальні тренування на клубній базі. Перший етап підготовки проходитиме в полегшеному форматі — з одноразовими сесіями. А вже за тиждень Кривбас вирушить до Словенії, де проведе масштабний тритижневий збір з інтенсивними дворазовими заняттями.

Нагадаємо, що в міжсезоння в команді відбулися кадрові зміни: після завершення кампанії-2024/25 команду залишив Юрій Вернидуб. Новим головним тренером криворіжців став Патрік ван Леувен, добре знайомий українським вболівальникам за роботою в Зорі та Шахтарі.