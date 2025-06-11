Україна

28-річний українець став вільним агентом.

Кривбас у своїх соціальних мережах оголосив про відхід півзахисника Андрія Понєдєльніка.

Сторони не стали продовжувати контракт, який закінчується цього літа.

28-річний українець виступав за криворізький клуб з літа 2022 року. Він провів 82 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три асисти.

Минулого сезону Понеділок провів 29 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Кліщук залишив Кривбас.