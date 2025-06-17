Україна

Косовський вінгер підписав довгостроковий контракт із Целє після півріччя в Україні.

Правий півзахисник Мілот Авдилі офіційно залишив полтавську Ворсклу та став гравцем словенського Целє. 22-річний косовар перейшов на постійній основі, підписавши контракт до 30 червня 2028 року.

За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся словенцям у 150 тисяч євро.

Авдилі приєднався до Ворскли взимку 2025 року, але за пів року не зумів закріпитися в основі команди. Він провів десять матчів у футболці полтавського клубу, не відзначившись голами чи асистами.

Нагадаємо, Ворскла з посиланням на ЗМІ повідомила про відставку Максимова.