Україна

Новий етап у кар’єрі молодого українського тренера.

ФК Олександрія офіційно оголосив про призначення Кирила Нестеренка на посаду головного тренера першої команди. Презентація наставника відбулася у вівторок, 17 червня 2025 року.

33-річний спеціаліст є вихованцем донецької футбольної школи. У якості гравця виступав за донецький Металург та латвійський Шяуляй. Після завершення кар'єри перейшов до тренерської діяльності.

Починав із роботи в молодіжній команді кам’янської Сталі (U-21), згодом приєднався до тренерського штабу основи. Має досвід міжнародної роботи — працював у казахстанських клубах Шахтар (Караганда) та Каспій (Актау), а також у болгарському Левскі Софія.

Раніше Олександрія оголосила, де проводитиме домашні матчі Ліги конференцій.