Україна

Після вдалого сезону в Олександрії та дебюту в національній команді, 22-річний фланговий гравець поповнив ряди харківського клубу.

Олександр Мартинюк офіційно став гравцем Металіста 1925.

Колишній гравець Олександрії провів за клуб 49 матчів, вперше з’явившись на полі у футболці "містян" у серпні 2023 року. Його стрімкий прогрес не залишився поза увагою тренерського штабу збірної — 11 червня 2025 року Мартинюк дебютував за головну команду країни у товариському матчі з Новою Зеландією, де одразу відзначився результативною передачею.

Деталі контракту поки також залишаються невідомими.

Олександрія вже попрощалася з гравцем, подякувавши за спільну роботу та побажавши успіхів на новому етапі кар'єри.

Нагадаємо, сезон-2024/25 увійшов до топ-3 в історії УПЛ за найменшою кількістю дублів.