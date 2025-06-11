Україна

Чудовий сезон для бразильського півзахисника.

Півзахисника Хуана Безерру визнано найкращим гравцем Олександрії за підсумками сезону-2024/25.

Минулого сезону 22-річний бразилець провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Безерра може продовжити кар'єру у складі Олімпіакосу чи Ференцвароша.

За підсумками сезону Олександрія посіла друге місце в УПЛ, поступившись київському Динамо, але обігнавши донецький Шахтар.