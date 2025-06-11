Чудовий сезон для бразильського півзахисника.
Хуан Безерра, ФК Олександрія
11 червня 2025, 12:27
Півзахисника Хуана Безерру визнано найкращим гравцем Олександрії за підсумками сезону-2024/25.
Минулого сезону 22-річний бразилець провів 26 матчів, у яких забив шість голів та віддав три результативні передачі.
Раніше у ЗМІ була інформація, що Безерра може продовжити кар'єру у складі Олімпіакосу чи Ференцвароша.
За підсумками сезону Олександрія посіла друге місце в УПЛ, поступившись київському Динамо, але обігнавши донецький Шахтар.