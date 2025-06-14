Ліга конференцій

У сезоні-2025/26 "поліграфи" стартують із другого відбіркового раунду турніру.

Олександрія визначилася з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій-2025/26, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що своїх суперників у єврокубках "поліграфи" прийматимуть у польському місті Катовіце. Відкрита в 2025 році однойменна арена є "домівкою" виступаючого в Екстраклясі місцевого клубу ГКС вміщує 15 тисяч глядачів.

"Катовіце — велике місто з розвиненою інфраструктурою, що полегшить логістику для команди та вболівальників. Польські арени вже стали знайомим середовищем для українських клубів у єврокубках, тож адаптація буде легкою", — йдеться на офіційному сайті Олександрії.

Нагадаємо, шлях представника УПЛ у наступному розіграші Ліги конференцій розпочнеться в другому кваліфікаційному раунді (жеребкування — 18 червня). Найбільшим досягненням "поліграфів" на міжнародній арені є участь у груповому етапі Ліги Європи-2019/20.

Раніше Олександрія оголосила свого найкращого гравця за підсумками вже завершеної кампанії.