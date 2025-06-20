Україна

Бразилець став гравцем Тегу.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про перехід нападника Джевані Рейса до складу південнокорейського Тегу.

Деталі переходу 24-річного бразильця не розголошуються.

Джевані виступав у складі клубу УПЛ з літа 2023 року. На його рахунку 34 матчі та два забиті м'ячі.

Після 19 турів Тегу набрав 13 очок і посідає останнє, 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Олександрія проведе спаринг з Інгульцем.