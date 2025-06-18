Україна

Лукас Едуардо може перебратися до чемпіонату України.

Півзахисник Васку да Гама Лукас Едуардо може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного бразильця зацікавлена ​​Олександрія, яка вже розпочала переговори щодо оренди футболіста на один сезон з опцією подальшого викупу.

Лукас з березня цього року виступає на правах оренди за Куябу, але орендну угоду буде розірвано достроково. За Куябу він провів лише один матч, вийшовши на заміну.

Додамо, що саме з Васку да Гами до Олександрії влітку 2023 року перебрався Хуан Безерра, який був визнаний найкращим гравцем команди минулого сезону.