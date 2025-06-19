Україна

Команда проведе першу частину тренувального циклу на клубній базі, а потім вирушить на австрійський етап підготовки.

Олександрія офіційно розпочала підготовку до нового сезону. 18 червня команда зібралася на клубній базі, де пройде перша частина навчально-тренувальних зборів. Вона триватиме до 29 червня включно.

На 19 і 20 червня заплановано медогляд футболістів. Упродовж цього етапу команда зіграє внутрішню двосторонню гру, а також проведе товариський матч проти Інгульця з Петрового, який відбудеться 29 червня.

Другий етап зборів триватиме з 2 по 18 липня — цього разу в австрійському Бад-Радкерсбурзі. Там команда продовжить підготовку в інтенсивному режимі. Деталі про контрольні матчі в Австрії клуб пообіцяв оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, ФК Олександрія офіційно оголосив про призначення Кирила Нестеренка на посаду головного тренера першої команди.