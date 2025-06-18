Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 24 та 31 липня.
Гравці Олександрії, ФК Олександрія
18 червня 2025, 15:33
Сьогодні, 18 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому візьмуть участь Олександрія та житомирське Полісся.
За результатами жеребкування Олександрія зіграє проти програвшого у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія), а Полісся зустрінеться з переможцем пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).
Якщо Шахтар поступиться фінському Ільвесу у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, то "гірники" зіграють у другому раунді кваліфікації Ліги концеренцій проти нідерландського АЗ.
Результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій:
Шлях чемпіонів
Група 1
Пара 2: Левадія (Естонія) — РФШ (Латвія) - пара 5: Іберія 1999 (Грузія) — Мальме (Швеція)
Пара 3: Жальгіріс (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта) - пара 6: Шелбурн (Ірландія) — Лінфілд (Північна Ірландія)
Пара 1: Нью-Сейнтс (Уельс) — Шкендія (Північна Македонія) - пара 4: Дріта (Косово) — Діфферданж 03 (Люксембург)
Група 2
Пара 10: Олімпія Любляна (Словенія) — Кайрат (Казахстан) — пара 7: ФКСБ (Румунія) — Інтер Ескальдес (Андорра)
Пара 11: Ноа (Вірменія) — Будучность (Чорногорія) - пара 9: КуПС (Фінляндія) — Мілсамі (Македонія)
Пара 8: Лудогорець (Болгарія) — динамо мінськ (білорусь) - пара 12: Егнатія (Албанія) — Брейдаблік (Ісландія)
Основний шлях
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 24 та 31 липня.
Раніше став відомим суперник київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також можливий суперник донецького Шахтаря у відборі Ліги Європи.