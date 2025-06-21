Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 червня 2025 року.

Завершилася 1213 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- До України з російського полону повернули ще одну групу важкопоранених та тяжкохворих військових.

Кількість визволених військовослужбовців не зазначається. Точне число обіцяють оголосити після завершення усіх етапів обміну. Відомо, що серед звільнених є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

- Глава РФ Володимир Путін заявив, що російські військові можуть захопити Суми. Однак додав, що наразі не ставив такого завдання.

Він також зазначив, що оскільки для нього росіяни та українці є "одним народом", то він вважає "в цьому сенсі всю Україну нашою".

Водночас за його словами, Росія буцімто не домагається капітуляції України, а натомість наполягає "на визнанні реалій, що склалися на землі".

- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії від продажу двох енергоблоків для Хмельницької АЕС.

- Війська РФ атакували Одесу безпілотниками: загинула людина, серед постраждалих — рятувальники.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили 3445 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 40 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки та Вовчанська, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в напрямках Степової Новоселівки та Голубівки – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Рідкодуб та в напрямках Карпівки й Глущенкового. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у районах Білої Гори, Предтечиного та Ступочок. Українські підрозділи відбили всі сім атак противника.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 18 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Щербанівки та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Наші захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено дві ворожі гармати.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили сім атак загарбників у районах Одрадного, Багатиря, Веселого, Вільного Поля та Шевченка. Ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки, крім того, противник завдав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в напрямку Новоандріївки. Авіаційного удару зазнали населені пункти Червона Криниця, Васинівка, Омельник, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ої окремої бригади берегової оборони, 105-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки. Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито й цинічно сказали, що їм “не хочеться” йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше. Аятола Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими й до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим людям! Слава Україні"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!