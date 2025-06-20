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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 червня 2025 року.

Завершилася 1212 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Україна та росія 19 червня здійснили черговий етап обміну тяжкохворих і поранених полонених. Хоча кількість звільнених захисників не називають, відомо, що додому повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. Вони мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. Більшість звільнених перебували в неволі понад три роки. Найстаршому звільненому — 63 роки.

- Зеленський призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Упродовж останніх років він очолював ОСУВ Таврія та війська оперативного командування Південь, а також займався координацією військової допомоги Україні в німецькому Вісбадені.

- Суд вирішив розглядати справу пʼятого президента України Петра Порошенка про оскарження санкцій РНБО частково в закритому режимі. Тим часом бізнесмен Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання адміністративних справ про оскарження санкцій РНБО разом із Порошенком. Суд відмовив.

- МВС встановило імена російських військових, чиї тіла москва передала в Україну під час репатріації загиблих. Одного такого окупанта родина шукала після зникнення на Донеччині. Міністр Ігор Клименко розповів, що тіла таких росіян направляють на експертизу, а після — зберігають у рефрижераторах, поки не відправлять назад до росії.

- Видання Semafor стверджує, що Сенат США відклав законопроєкт про нові санкції проти рф через війну між Ізраїлем та Іраном.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку доби зафіксовано 133 бойових зіткнень. Сили оборони України рішуче стримують спроби противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому значних втрат. Противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 191 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку відбулось 29 атак противника поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 37 атак у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка. За попередніми даними, на цьому напрямку було знешкоджено 269 окупантів, із них 171 – безповоротно. Також українські військові знищили один термінал супутникового зв’язку, вісім автомобілів, багі, квадроцикл, три мотоцикли, сім безпілотних літальних апаратів різного типу та одну станцію радіоелектронної боротьби. Два квадроцикли, мотоцикл та гармату ворога було суттєво пошкоджено.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Перебудова, Багатир, Новосілка та Шевченко. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару по Залізничному.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вранці був на місці влучання російської ракети по будинку в Києві. Звичайний житловий будинок. Ракета пройшла через усі поверхи до підвалу. Двадцять три людини були вбиті тільки одним цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 40 годин тривала рятувальна операція, до останнього намагалися дістати людей живими з-під завалів.

Загалом тим своїм масованим ударом по Україні росіяни вбили 30 людей, 172 людини отримали поранення. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було, абсолютно нічого росії це не додало у військовому відношенні.

Це свідомий терор, те саме, що російська армія за путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що путін і його росія вміють робити справді якісно, – вбивати та руйнувати".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!